台北市議員羅智強發起罷免活動，公開點名民進黨北市立委吳思瑤挺萊豬，日前成立「我＋1」臉書粉專，並加開「倒宇天光」番外篇，要罷免被稱「全國不分區議員」的民進黨桃園市議員王浩宇，更到中壢街講，強調「1月16日的王浩宇罷免案，將是反萊豬民意的第一個檢驗劑」。罷王總部近日掃街宣傳，除了汽機車隊外，也出動小摺腳踏車，號召民眾連署罷王。

罷王團體祭出「116倒宇天光手勢大挑戰」，邀請民眾響應罷免王浩宇活動，PO出116手勢，在文章頂部寫下「#我罷王我驕傲」，並tag三位好友，而被tag也要執行以上步驟才算挑戰完成。

罷王總部執行長邱仁德昨（6）日在臉書指出，罷王小摺宣傳罷王行動開跑，志工會陸續會在街頭巷弄、公園市場宣傳，「1/16罷免王浩宇，打造健康的政治環境，需要您的一票來相挺」。

台北市議員羅智強（前排中）到中壢街講，指出1月16日是反萊豬的關鍵決戰日。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強昨日首度到中壢街講，他在臉書表示，「罷免王浩宇，是中壢人智慧與志氣的結合」，且1月16日是反萊豬的關鍵決戰日，如果116王浩宇被下架，民進黨所有的萊豬立委才會害怕，才會「謙卑」看待台灣反萊豬的民意。相反的，若116王浩宇過關，民進黨就再無忌憚，不只開放萊豬，下一步也將毫無懸念的開放核食。

此外，對於王浩宇指罷王背後有政黨介入，「罷免王浩宇」臉書澄清，罷王總部從成立到現在，從未加入或參與任何政黨組織，完全以公民為主體，以「王浩宇本人對市民之錯誤行為」為批判主體和訴求，強調王浩宇所述之事皆為子虛烏有，且其身為被罷免人，高度懷疑王議員用造謠抹黑的手段，企圖干擾輿論、妨礙罷免，要求王浩宇於24小時內提出澄清，否則將依法舉報。

(中時新聞網)