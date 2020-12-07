港星黃百鳴昔以《開心鬼》系列電影爆紅，像是《最佳拍檔》、《家有喜事》等經典之作，至今仍在粉絲心中占有一席之地，不過已經74歲的他，日前被爆不僅深夜出沒在夜店，身旁還有美女相伴，生活相當多采多姿。

根據《網易娛樂》報導，黃百鳴近日被目擊到夜店玩樂，身邊雖沒發現有其他演藝圈好友相陪，但是卻有2、3個美女相伴，而身旁一位長腿美女，雖然不時在玩手機，但也不斷主動和黃百鳴搭話，兩人看似聊的相當熱絡，不過由於夜店相當吵雜，因此更時不時貼面耳語，看似相當親暱。

黃百鳴近日被拍到到夜店狂歡。（圖／微博）

而目擊者表示晚黃百鳴大多坐在位置上，幾乎滴酒未沾，而目擊者約莫凌晨一點多離開夜店，當時黃百鳴仍未離去，照片留出後更讓網友直誇體力也太好，事後黃百鳴被問及此事，他則表示是因為有朋友過生日，在壽星邀約之下，才特別抽空前去祝賀。

黃百鳴今年６月也被拍到和3位正妹後輩搭遊艇出海，曬出合照當中，只見脫去上衣的黃百鳴，竟然有6塊腹肌好身材，臉上也沒太多皺紋，74歲的他可以說是保養得宜，讓人讚嘆一定下了不少苦功。

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(中時新聞網)