新冠疫情加上萊豬衝擊，藍綠政治人物排名大洗牌。國內媒體民調顯示，現任新北市長侯友宜在32個政治人物中看好度第一。（王揚傑攝）

新冠疫情加上萊豬衝擊，藍綠政治人物排名大洗牌。國內媒體民調顯示，現任新北市長侯友宜在32個政治人物中看好度第一，桃園市長鄭文燦排名第二，可能即將備戰2022台北市長選舉的蔣萬安排名第三。

排名四到十的政治人物，分別是現任副總統賴清德(四)、前新北市長朱立倫(五)、台北市長柯文哲(六)、行政院長蘇貞昌(七)、衛福部長陳時中(八)、高雄市長陳其邁(九)以及交通部長林佳龍(十)。

「後蔡英文時期的十大政治領袖」民調是《ETtoday新聞雲》於2020年12月1至4日，以「手機簡訊」進行調查，其中提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為十大政治領袖的排名；調查回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。

《ETtoday新聞雲》在6月間曾進行首波相同民調，當時一到十名的排名，為新北市長侯友宜(一)、副總統賴清德(二)、衛福部長陳時中(三)、高雄市長陳其邁(四)、新北市長朱立倫(五)、桃園市長鄭文燦(六)、國民黨立委蔣萬安(七)、台北市長柯文哲(八)、交通部長林佳龍(九)、民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農(十)。

和前次調查相比（2020年6月24日至26日），蔣萬安以及鄭文燦排名急劇上升。鄭文燦從第六名上升至第二名，蔣萬安從第七名上升至第三名。調查結果顯示，蔣萬安以及鄭文燦是最被民眾看好的兩位藍綠中生代。

另外，兩次調查相較，陳時中以及蘇貞昌排名急遽改變。蘇貞昌近半年以來在政壇展現強烈企圖心，讓民眾對於蘇貞昌的看好度大幅增加，一舉進入十大未來政治領袖的名單中；衛福部長陳時中雖抗疫有功，但光環逐漸退去，看好度明顯下降，從第三名下降至第八名。

這次民調並從「個人魅力」，「個人操守」、「領導能力」、「國際視野」和「財經專業」等五大特質分析，結果顯示現任新北市長侯友宜在「個人魅力、個人操守、領導能力」三項得冠；前新北市朱立倫則在「國際視野、財經專業」奪得第一。

而陳時中從上次調查中，「個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野」四項指標皆得第一的好成績，掉到這次「個人魅力、個人操守、領導能力」三項指標都是「第三」，顯然是遭開放萊豬進口波及。

值得注意的是，國民黨進榜前十名者，兩次調查都只有三人，前一次分占一、五、七名，這次則分占一、三、五名，侯友宜穩居第一、朱立倫穩居第五，蔣萬安則是從第七名竄升到第三名，蔣萬案的進步幅度與鄭文燦相同。

民調也對個人領袖特質評比，其中侯友宜的評比為「藍綠都看好的非傳統國民黨的政治人物」；鄭文燦則是「民進黨最被看好的接班人」；蔣萬安是「國民黨最被看好的明日之星」；賴清德是「低調且沈默的副總統，人氣略有下滑」；朱立倫是「最有國際視野以及財經專業的雙冠王」；柯文哲是「藍綠夾殺下，看好度略有爬升」；蘇貞昌是「展現強烈政治企圖心，看好度大幅增加」；陳時中是「光環逐漸退去，看好度明顯下降」；陳其邁「遠離台北政治中心，看好度明顯下滑」；林佳龍「看好度下滑一名，仍是被看好的民進黨中生代」。

(中時 )