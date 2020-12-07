台鐵最近怎麼了？瑞芳至猴硐段因連日大雨走山導致路線中斷，目前搶修中。6日又接二連三發生狀況，先是七堵基隆間因巨石掉落鐵軌，列車延誤、影響千名乘客；不到兩小時，福隆往貢寮的鋼軌疑似變形，一度改單線雙向行駛；到了傍晚，花蓮一輛區間車甚至撞到一頭牛，員工疲於奔命。

「是不是忘了去拜拜」，台鐵員工對於近來的狀況，只能苦笑自嘲。就在交通部長林佳龍宣布，瑞芳-猴硐間搶通最快要等到13日後，七堵-基隆間發現一塊重達70公斤的巨石，因大雨沖刷，從山壁掉進軌道，七堵-基隆間西線封鎖，改以東線單線雙向行車。

基隆市消防局接獲通報，派遣人員移走落石，台鐵確認安全無虞後復駛，共影響8列次、1070人。

中午時分，福隆-貢寮間又發現鋼軌疑似變形，再度改為東線單線雙向行車。經台鐵工務段至現場處理，下午2點40分解除封鎖，列車通過該地點改以時速40公里慢行。

到了傍晚，一列由玉里開往台東的區間車，在東竹-富里間撞到一頭牛，列車自動保護系統（ATP）受損、列車軔管漏氣，但仍可續駛，5點54分開車。台鐵在6點52分修復完畢，恢復行車。

台鐵區間車撞到一頭牛。（台鐵提供）

(中時新聞網)