湖人「小皇帝」詹姆斯再把自己的歷史地位提升到另一高度！《SI》在7日公布2020年年度體育人物獎項評選結果，詹皇跟其他4位運動員一同獲選，這是他自從2012、2016年之後第3度拿到這個獎項，創下史上拿過最多次的偉大紀錄。

「詹姆斯早就是『GOAT(史上最強)』的競爭者，以及種族平等提倡者、面向低收入學童的學校創辦者，也是穆罕默德阿里成就獎得主，」《SI》在詹皇獲獎評論中表示，「在面對投票權受到壓迫問題時，他更投入鼓勵年輕人投票事業中。」

跟詹姆斯一起入選2020年《SI》年度體育人物獎的運動員包含大阪直美(網球)、布里安娜(WNBA西雅圖風暴)、馬霍莫斯(NFL堪薩斯酋長)與戴維納(NFL堪薩斯酋長)，詹皇自從2012年後每隔4年就獲此獎，不知道4年後是否還有機會。

詹姆斯7日則跟湖人隊友進行首次團體訓練，更刻意穿上印有「小飛俠」布萊恩與二女兒吉安娜的T恤現身，藉以紀念今年1月底墜機身亡的這對父女，湖人官方推特更寫上，「家庭是永恆的！」期望大家都能珍惜與愛護自己心愛的家人。

(中時 )