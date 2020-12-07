台股在充沛資金及科技股帶動上周的周線連五紅，並站上「萬四」。針對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，上肥下瘦、搶產能的態勢不變；只要資金充沛不減，台股後市居高不懼高；美國儲蓄率與零售銷售數據正向，隨著疫苗問世，影響與普及率則是列為明年觀察要素。在題材面，除了成長股外，建議可以開始留意景氣循環股。

選股方面，鍾安綾認為，電子股方面，5G手機、半導體、雲端伺服器、AMD供應鏈；傳產股方面，工具機、製鞋、腳踏車。就產業別展望上，今明連續兩年獲利成長的族群包括：工具機、電商及自行車；至於衰退兩年後有望轉成長的族群，則是有鋼鐵、台塑及汽車零組件等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，基本上，營收表現較佳的，股價都有表現；若再深一層來看，例如跨族群的、有漲價事實或未來預期的，股價也獲提振，這顯示受疫情影響，今年上半年供給時間減少，但需求沒有消失、只是遞延到下半年並逐漸反映在近期股價上。

廖哲宏表示，由歐美的數據來看，整體消費額已經逐漸回升至疫情前的水位，只是生產線因為之前受疫情影響還沒追上來，進而造成現階段缺料、搶產能，相關訂單能見度佳的緊俏情勢。在資金面，根據證交所統計，4日外資買超146.82億元，也讓近一周外資累積賣超金額收斂至120.44億元。

(時報資訊)