在我的診所裡流傳一種藥方叫「妖精藥」，這是客人自己取的名字，還介紹很多朋友，一來指名說「妖精藥」，我就知道是要來看更年期。

面對更年期的來臨，其實不用太緊張，這是身體循環必經的步驟之一，但我們可以選擇用比較舒服、順暢、開心的方式，去度過更年期。

我記得自己的更年期，大約是在五十三歲的時候發生，那時候最可憐的人是我先生，他得忍受我的更年期症候群，是最大的受害者。

經期亂、熱潮紅、盜汗，胸口悶、燥熱、心情煩悶、情緒不穩定，經常想發脾氣罵人等等，有時突然一下子感到熱，背後就溼成一片，冬天穿了套頭毛衣時，簡直像是被勒住，呼吸不過來，做事完全耐不住性子，動不動就發火生氣罵人，那時候為了一點點雞毛蒜皮的事，我就狂唸，發脾氣，半夜難睡所以起來走動，也吵到他睡眠，所以說，真正被更年期症候群困擾的人，應該是先生。

不過，有些女性還未到更年期的年齡，卻提早出現症狀，這便是腎虛引起的「早衰症」。來要求我開「妖精藥」的客人就是這種情況，她是個女強人，專門做醫療器材的進口商，經常得台灣、德國、美國到處跑，四處出差做生意。

那次她來看診時，提到前段時間去德國出差遇上大雪，著涼生病發燒，在國外看醫生吃藥就花了十萬元，等病好了，卻發現經期不來了，晚上很難睡，白天會出現熱潮紅、發熱、心情煩躁等狀況。

那時她才四十二歲，壓根不覺得是更年期，後來是因為發胖了十公斤，還高血壓，肥肉全積在肚子，腰間厚厚的一圈，真像游泳圈，她覺得很怪，食量也沒變大，飲食也沒改變，怎麼會突然胖起來？一開始想要減肥，卻用盡各種方法都沒用，這才來找我，把脈問症後才知道是「早衰症」。

這位病患的情況，是還未到更年期的時間，卻出現症狀，最主要的原因是那場感冒發燒生病，將腎氣消耗過度，病後沒有補回來，好好的休息，腎氣流失後，就出現症狀。

那時候我足足幫她治療了三個月，除了吃中藥調理外，還加上艾灸、埋耳針，回家後按摩，泡澡，還有養腎的運動，再加上一些飲食上的調整。終於三個月後，瘦了五公斤，還把青春「生理期」給追回來，變得又準時又舒服。當時朋友們看到她，覺得怎麼變得愈來愈年輕，皮膚細緻、光滑，精神飽滿、又瘦又漂亮，好奇問了之後，說這根本就是吃了「妖精藥」。

其實，「妖精藥」的中藥調理基礎，就是在腎，腎是「先天之本」，決定人的先天元氣的強弱，也是收藏先天之精的地方，人的健康、青春、活力都跟腎有關，除了先天具備，後天也能夠靠保養調理去增加，或是保留的更久。

腎精會隨著人體的成長而逐漸流失，流失時就會出現一些衰老的症狀，像長髮、臉上有皺紋、腰腳無力等等。如果補腎做得好，就能讓青春保留久一些，這就是為什麼有人永遠看來不老，但有人卻在年少就出現老態。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)