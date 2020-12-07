高雄19歲小媽媽產子 阿公疑誤當死胎丟前鎮河 08:472020/12/07 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄傳出嬰兒出生即遭棄河的案件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄驚傳「棄胎」丟河！昨（6）日晚間19歲小媽媽分娩生下8個月大胎兒，但女子之父親疑似以為胎兒為死胎，將胎兒從醫院帶回後，隨即丟入前鎮河中。警方表示，有民眾在前鎮河畔跑步發現此事，但目前屍體尚未打撈上來，未能確定是死胎還是活胎被丟入，目前報請檢察官指揮偵辦，並調閱監視器釐清案情。 19歲男星隔離期外出 舊愛曬熱吻照掀他爛人真相 97歲志工嬤當班長 全勤護環境 (中時 ) #胎兒 #死胎 #高雄 #前鎮 #19歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男同志援交 被騙走媽媽醫藥費 04:092020/12/07 社會新聞 林百貨89歲了 500人摩登大遊行 04:102020/12/06 地方新聞 台中太平赤崁頂髮夾彎傳意外 重機衝山溝19歲騎士喪命 19:542020/12/05 社會 視后關詠荷為愛息影 共苦張家輝28年「小產2次」尪終成影帝 06:302020/12/07 娛樂 同志網路援交遭詐 男大生要給媽媽的醫藥費都沒了 18:352020/12/06 社會 福原愛自曝黑暗面 坦言從未為自己打過一場球 20:572020/12/05 娛樂 羅美玲甩9公斤吊鋼絲 5歲兒首登台毫無怯場 13:152020/12/05 娛樂 梁佑南助兒開店撂話喝醉扣薪 04:102020/12/05 娛樂新聞 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 假醫尬正妹1／魔鬼曲線身高172 婚紗靚模遇「極道渣男」慘遭玩弄 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 青山宮遶境驚見活春宮 赤裸男女貼窗啪啪 信徒全看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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