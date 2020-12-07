高雄驚傳「棄胎」丟河！昨（6）日晚間19歲小媽媽分娩生下8個月大胎兒，但女子之父親疑似以為胎兒為死胎，將胎兒從醫院帶回後，隨即丟入前鎮河中。警方表示，有民眾在前鎮河畔跑步發現此事，但目前屍體尚未打撈上來，未能確定是死胎還是活胎被丟入，目前報請檢察官指揮偵辦，並調閱監視器釐清案情。

(中時 )