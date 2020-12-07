名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)前兩日對IG女模「喊讚」，先是私訊她，再貼了一個火燒的「辣翻了」的表情符號來稱讚她。這位叫做Adrianna的小模非但不領情，還把皮朋的私訊貼出來嗆聲：「他最好別搞這鳥事。為什麼這些老黑覺得我沒回應你們就要跑來我的頁面評論？」

皮朋的前妻拉森(Larsen)反唇相譏：「妳才爛透了，為什麼要鬧大，別理他不就好了。」後來Adrianna再回嘴：「我被網路霸凌了。」她暗示那封嗆皮朋的訊息是給好友看的，但被好友公開而已。最後她說「我不理你們了」就把IG頁面設為隱私。

外界推測Adrianna可能是想跟朋友炫耀自己被皮朋纏上了，然後不小心被人公開。也有球迷開玩笑說：「皮朋很可憐哪，他已經受夠了。」他的前妻拉森被傳言曾跟崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)約會，近來又釣上灰狼24歲的畢斯利(Malik Beasley)，畢斯利的模特兒妻子因此大發雷霆。

皮朋早年離過婚，1997年與拉森再婚，育有4個兒女。2016年皮朋請求離婚，後來反悔。直到2018年再由拉森提出離婚。現年46歲的拉森也傳言與一位饒舌歌手有染，讓她的兒子小皮朋非常難受。相較之下，前夫皮朋只是在IG對女模流個口水就被爆出也太悲慘了。

(中時新聞網)