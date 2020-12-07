櫃買中心7日表示，元大證券發行之「元大櫃買半導體領航報酬指數指數投資證券」（代號：020023；簡稱：元大櫃買半導體N）將於12月8日上櫃掛牌，元大櫃買半導體N為我國首檔追蹤半導體產業的「指數投資證券」（ETN），提供投資人投資上櫃市場半導體產業的新選擇，且ETN是由發行人提供完整的指數報酬，投資人只須依公開說明書記載的年化費率負擔相關手續費，基本上非常貼近指數報酬，更能滿足指數化投資人的需求。

元大櫃買半導體N追蹤之「櫃買半導體領航報酬指數」（指數代號：IR0140） 為櫃買中心109年新編製之指數，以富櫃200指數成分股半導體產業為母體，從中挑選流通市值前10大且符合特定財務指標為指數成分股。截至11月底，櫃買半導體領航報酬指數績效高達34.50％，大幅領先同期間櫃買指數績效21.91％，以及富櫃200指數績效24.48％，提供投資人追蹤上櫃半導體族群績效之最佳代表指數。 櫃買中心為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，正舉辦「109年度上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會抽中1萬元百貨公司禮券。活動詳情請查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項進入活動網頁。

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