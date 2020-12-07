【愛傳媒葉毓蘭專欄】「交安就是國安問題」，政府給的關注真的太少，從108年道路交通事故34萬1,972件；死亡2,865人；受傷45萬5,400人，交通部運輸政策白皮書估計每年交通事故傷亡社會成本超過新台幣5千億元，約等於我國GDP的3%，但負責道安政策規劃的交通部道安會每年卻僅有2.7到3億元。

國人出門46%仰賴機車，道路交通事故6成死亡與8成受傷者都與機車有關，但從第一當事人比例來推算，機車事故死傷有4到6成是外在問題所導致，因此我們要改善機車安全應該整體交通環境都需要改善。

因此我從交通3E（Education、Engineering、Enforcement）政策切入要求交通部改善。

教育面來說，對機車駕駛如何加強危險感知，以及提升機車駕駛的防禦駕駛能力。此外也可參考澳洲學習駕照制度，從相關統計來看也能有效改善肇事。

工程方面，不應該忽略或犧牲機車的路權，長期道路規劃都過於偏重汽車，對機車加諸太多的限制，交通部一直有個盲思，認為給機車加上限制就是對機車的保護，其實錯了。

我要求交通部要多從機車的角度思考檢討，並針對全國易肇事或易違規陷阱，以及危險路口、路段要進行檢討改善。

執法面，如何將交通管理處罰條例轉為管理引導安全駕駛，建立安全駕駛環境，避免大車壓迫機車也都是重要議題。

最後，我希望能交通部正視國際的交通改革經驗，參考零死亡願景，「道路系統上造成人員死亡或重傷是道德所不能接受的」。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)