【愛傳媒黃珊珊專欄】我們一直希望把台北打造成宜居永續的城市，在這座城市裡，人與自然可以共榮共存。

這次，產業局在大安森林公園打造「臺北市綠屋頂主題示範區」，只要來這裡，我們現場教學，讓你家的屋頂不再是鋼筋水泥，而是綠意盎然的「都市田園」。

或許很多人不知道，但綠屋頂能幫助擋住紫外線、降低建築物溫度，也可以讓大家在自己的屋頂上當都市農夫，在繁重的工作壓力下，還可以稍稍「療癒」一下。

田園城市是柯市長上任後力推的政策，經過六年，現在台北擁有743組田園基地、21萬平方公尺的綠地，市府各級機關跟學校都有不少成果。

下一步，我們希望可以將田園城市的概念，推廣到私人機構或住家，不僅變成一種生活，也能成為一種產業。

最後還是要講講在我眼裡的柯市長，2014年，他的柯P新政就說他要打造田園城市，2020年的今天，他還是在那裡「種菜」，哈哈！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)