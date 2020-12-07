台積電511元創新高 台股14273點續寫紀錄

台股加權指數上周五(4日)創下盤中14149.56點、收盤14132.44點2項歷史新高，權值股龍頭台積電卻未能邁過11月17日506元天險，但在美股ADR漲逾4%擴大溢價帶動下，今(7)日開盤跳高8元、直衝511元，加上近期漲勢兇猛的聯電也漲4.52％，台股開盤大漲逾140點，於9時1分直接以14273.90點再次改寫盤中紀錄。

台積電ADR上周五漲4.25%，盤後雖小跌0.33%，暫報103.40美元，相較台股股價，溢價仍超過16%，外資券商預估合理高檔區間在600至640元，還有不少上衝空間。

除台積電外，分析指出以往在聖誕假期前外資提供給台股的資金動能會較為衰退，但台灣晶圓代工、IC設計、面板、記憶體、被動元件等半導體族群都被看好，形成「護國神山」山脈，特別是晶圓二哥聯電受惠於8吋晶圓市場供給追不上需求、業者集體漲價，營收看好旺到明年，近期大復活，重新進入外資目光中，也提供台股牛市動力。

富蘭克林華美投信指出，儘管接下來會遇到12月外資聖誕與台灣2月農曆新年等長假，讓市場交投可能轉淡，然因科技產業中長期趨勢展望偏多，明年第１季仍偏樂觀，建議以科技股為主、傳產與金融股為輔的操作方式。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，資金與基本面加持下，未來台股仍有機會持續改寫新高，漲多後挑戰指數新高過程可能會震盪，短線配合年底作帳行情發酵，拉回修正時就是買點。

(中時新聞網)