香港女神劉嘉玲不僅以影后身分為人所熟知，大家更關心的，是她身為「梁太」並與影帝老公梁朝偉的婚姻生活，兩人愛情長跑20多年，2008年終於在不丹舉行了婚禮，夫妻倆雖都身為影星，但對隱私相當重視，她日前罕見在社群分享愛巢的照片，景緻讓人大感意外。

劉嘉玲與梁朝偉相守數十年，但眾所周知，兩人的個性截然不同，劉嘉玲喜歡名品也愛熱鬧，經常能看見她穿戴奢華入時出席時尚活動，也常召集朋友開心聚會，但老公梁朝偉卻是完全相反，在戲裡轟轟烈烈的他，私下超宅又低調，比起跑趴更喜歡一個人待著，讓人很好奇夫妻倆婚後，生活上是如何「兩全其美」。

劉嘉玲難得開箱愛巢，曝光了豪宅古色古香的庭院。(翻攝自劉嘉玲IG)

劉嘉玲開通IG後，很快上手，多是分享私下充實生活或是精心打扮的美照，但前天(12/5)她發佈IG限時動態，竟是一處宅院景觀，推測是她跟梁朝偉在香港價值2億港幣(約台幣7.4億)的豪宅內裝，劉嘉玲難得開箱自宅，開心寫下：「有一個愉快的週末」，屋內風格相當特殊。

跟劉嘉玲平時洋派新潮的作風完全相反，她曝光的豪宅庭院相當幽靜，甚至可說古色古香，地上鋪著簡單的灰色素面地磚，有著養錦鯉的景觀池，四周種滿了矮灌木，多到宛若森林，成了天然圍牆屏障，港媒推測他們住在市郊半山腰地帶，周遭非常安靜，隱蔽性也很高，環境精心挑選、布置過，足見夫妻倆的用心。

(中時新聞網)