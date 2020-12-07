台北市萬華區環河南路二段今（7日）凌晨6時許傳出火災，而當時艋舺青山王遶境隊伍正值回廟最後一段路，行經環河南路時，鞭炮聲結束後附近民宅樓頂隨即竄出灰煙，火警消息傳開後爐主林麗華在主轎前下跪淚崩，向青山王致歉，同時要求眾人別再放鞭炮，而詳細起火原因是否與鞭炮有關仍待釐清。
據了解，艋舺青山宮正值青山王祭典，為一年一度艋舺最具特色的節慶大拜拜；遶境隊伍歷時三日，預計於今（7日）上午7時回到青山宮，卻在回宮最後一段，行經環河南路時，一陣鞭炮聲響起後，一旁的民宅頂樓也隨即竄出黑煙。
透過青山宮遶境直播影片可見，鞭炮聲結束後，背後明顯可聽見消防車的鳴笛聲，過不久衝出一位身穿螢光綠上衣的女性在主轎前跪下，經了解該女為今年值東爐主林麗華，林麗華神情崩潰，一邊向青山王道歉一邊哭訴，要眾人「不要再放鞭炮了，都失火了」。
台北市消防局上午6點51分獲報，北市萬華區環河南路2段7日上午發生火警，7樓頂樓冒出濃煙，警消派出18輛消防車、2輛救護車、61名警消前往救災，並疏散6人，救出2人，所幸無人受傷，警消在7點24分撲滅火勢，目前殘火處理中。至於起火原因，現正由火調人員釐清當中。
(中時新聞網)
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