無論如何願意坦承自己新冠檢測呈現陽性，都需要一定的勇氣！根據《NBC Sports》記者強生7日報導，剛跟公牛簽下1年500萬美元合約的34歲老將坦普，證實他在上周六的檢測結果呈現陽性，目前已經完成12天觀察期當中的9天。

由於公牛7日即將進行球隊首次團體訓練，還在觀察期的坦普，根本不可能參加新東家訓練，但因他是無症狀感染，所以他必須經過嚴密且連續7天的核酸檢測，然後全都呈現陰性，才有辦法出關加入公牛訓練，看來應可趕上開幕戰。

坦普在受訪時表示，自己應該是在跟家人共度感恩節期間感染新冠肺炎，讓他不禁提出警訊，「我們必須更加聰明看待隨時隨地戴上口罩的重要性，我感覺假如自己在跟家人相處時間戴上口罩，那麼我根本沒有感染新冠的風險或可能。」

身為2009年NBA選秀落選球員，坦普的NBA生涯相當坎坷，曾待過火箭、國王、馬刺、公鹿、黃蜂、巫師、灰熊、快艇、籃網等9隊，不過他上季效力籃網拿下生涯新高的場均10.3分、3.5籃板成績，也讓他有機會換取公牛一紙合約。

(中時 )