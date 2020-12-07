2021 節日大作戰即將來到 《戰車世界》！

2020年12月7日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布，年度壓軸活動「2021 節日大作戰」 將於12月9日登場，並持續至2021年1月11日。活動期間玩家除了專注於戰鬥外，還能用裝飾品盡情裝飾溫馨的山間小鎮，並有機會從中獲得巨大又超值的獎勵。更重要的是，重量級居民 - 老牌動作演員查克羅禮士 (Chuck Norris) 也將現身於山間小鎮，與玩家一同共度一個美好的聖誕節及新年！

身為《戰車世界》活動大使，羅禮士為玩家精心打造了「羅禮士派任務」，考驗玩家的決心與勇氣。活動期間每天都會有新任務登場，總共有32個任務，而完成任務就有機會獲得獎勵，包括能為特定車輛提供加成的特殊「羅禮士的車位」以及羅禮士車長等豐富獎勵！

《戰車世界》活動大使，羅禮士為玩家精心打造了「羅禮士派任務」，考驗玩家的決心與勇氣。(圖/戰遊網提供)

《戰車世界》活動大使Chuck Norris表示：「玩家總喜歡說，每當他們輸掉一場戰鬥時，我一定都不是跟他們站在同一個戰線，反而是敵隊的一員，好吧，或許這是真的，但大家都心知肚明，即使當局勢不看好，我也不會逃避，我希望玩家們在迎接「羅禮士派任務」時能讓我感到驕傲！」

如同去年，「2021 節日大作戰」 的重點是讓玩家藉由獲得各種裝飾品來裝飾節日特殊車庫，在被積雪覆蓋的山間小鎮中，玩家將會發現許多裝飾品，像是為小鎮居民演奏的鋼琴家，或者是舞台中心的巨大聖誕樹等。藉由裝飾小鎮，玩家將能提高歡樂氣氛等級，從而在戰鬥中獲得更多的獎勵與加成。玩家可以藉由完成一般每日任務與特別來賓派的每日任務來獲得包含裝飾品與遊戲內好康的箱子。總計有4種風格、上百種裝飾品，所以玩家可以依據自己的喜好來做裝飾。

另外，幸運仙女又回來與玩家見面了，總共會有4位幸運仙女，個別會提供不同風格的裝飾品，分別為聖誕、新年、魔幻及農曆。幸運仙女每天會送出特別禮物給玩家，每當玩家選擇獎勵時，將會提高獲得裝飾品的等級。一旦提高禮物等級，將不會收穫較低等級的裝飾品。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「2020年即將進入尾聲，我們希望讓社群留下值得回憶的紀念，一直以來，「節日大作戰」總是我們一年中最盛大的遊戲活動 ，也是為一整年畫下句點最完美的方式！希望藉由推出「節日大作戰」讓每個人都能感受到滿滿的節日氣氛！」

最後，佳節也是回饋玩家的時刻，今年當然也不例外，所有玩家登入遊戲時，都將能獲得由聖誕老人所準備的聖誕禮物，其中包括持有「自動裝填系統」的德國IV階加值驅逐戰車Pz.Sfl. IC！

(科技)