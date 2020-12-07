近期外籍移工境外移入病例攀升，其中又以印尼佔多數；目前已確診新冠肺炎的印尼籍移工人數累計108名。指揮中心發言人莊人祥證實，這些移工高達8640萬元的醫療費用，都須由全民買單。對此，許多人無法接受，掀起兩派網友論戰，其中有人表示「不然要鎖國嗎」。

4日一名印尼籍移工確診新冠肺炎，匡列同宿舍的越南籍女移工卻不知去向，直至6日清晨才在萬華被尋獲，一度造成民眾恐慌，所幸採檢後為陰性。根據指揮中心資料顯示，截自昨晚，我國自美移入的新冠肺炎個案共116例；印尼移入的確診個案達133人，包括108名移工，成為我國境外移入最多的國家。

莊人祥指出，治療一名重症患者費用約210萬元，除了醫藥費，還有疫情調查人事費，至於輕症及無症狀患者，平均費用約80萬，照此計算，印尼移工來台所耗費的社會成本，粗估約8640萬元，直逼美國移入的9280萬元。

指揮中心發言人莊人祥認為，移工是台灣相當重要的人力之一，全民買單並無不妥。（圖／中時資料照）

移工醫療費由全民買單，不少人士議論紛紛，網路掀起兩派網友戰翻，「蘇光頭：大家不要太計較」、「算在雇主跟仲介頭上就好了，這樣以後他們就不會用外勞」、「所以現在才要暫時禁止印傭來台嗎」；另一派網友則表示，「不然要鎖國嗎」、「想清楚我們到底要的是什麼？勞工廉價又要防疫好，那這些成本就必須負擔」、「要雇主負擔210萬？那不就等於直接禁止人家進來一樣」。

對此，莊人祥表示，新冠肺炎是具傳染力的疾病，「難道要放走去傳染國人嗎？不治療會危害到大眾，治療他們是保護民眾的健康。」他強調，移工也是台灣長照、產業重要人力之一，將他們治癒後，又能投入工作，並無不妥。

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(中時新聞網)