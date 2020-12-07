甘迺迪國際機場

1架從俄羅斯起飛的俄羅斯航空波音777-300ER客機受到炸彈威脅，美國周日下午緊急關閉甘迺迪機場（JFK Airport）跑道。當局官員說，雖然客機安全降落，但警方已展開調查。

據福斯新聞網（FOX News）和國家廣播公司新聞（NBC News）網報導，這架班機從莫斯科起飛，約在東岸時間下午3:49分降落紐約甘迺迪機場，當時機上約有250名乘客。不過，甘迺迪機場人員推文說，機場仍徹底開放，班機也起降如常，並未造成延誤，但現場可看到緊急人員採取行動。

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020

而據「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，根據飛機追蹤網站Flightradar24紀錄，這架出事班機疑似為編號「SU102」的俄羅斯航空客機，於莫斯科當地時間6日起飛。

此外，福斯新聞說，客機落地後，機上250名乘客已被緊急撤離。

(中時新聞網)