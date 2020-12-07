在大陸企業時有耳聞一些不怎麼合理的懲罰制度，近日就傳出有一間KTV因為業績沒有達標，在老闆的要求下，該店的店長領隊帶著其他員工們跪在地上狗爬作為懲罰，一邊爬還一邊喊口號。

根據《澎湃新聞》報導指出，2日在大陸吉林省，傳出有一間KTV疑似因為業績未達標，該店店長在老闆的要求下，領軍帶隊帶著全體員工下跪，在大廳內狗爬前進，一邊爬還一邊大喊口號「兄弟同心，其利斷金」，而整個過程也被一旁的人拍下來上傳到網路上。

影片曝光後，在網路上影起很大的關注，不少網友抨擊該間KTV如此懲處員工，是種踐踏人格，這種企業文化十分低級。但事後也有疑似參與人龍爬行的員工受訪，表示帶頭爬行的就是店長，當時店內也沒有客人，他也不覺得這是種人格汙辱，如果是的話他也不會爬。

而這位員工的回應再次激起不少網友的討論，有網友認為，出面回應的根本就不是爬行的員工，也有人覺得，如果真的是參與爬行的員工如此回應的話，那代表公司的洗腦真的太成功了。

狼性文化？KTV员工没完成业绩被罚跪地爬行：不觉得侮辱人格，店长带头爬！ 时间视频的微博视频

(中時新聞網)