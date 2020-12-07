韓股飆翻天，幾乎天天都在刷新最高紀錄。同時，強勢韓元也跟著走強，目前也創下30個月新高點。不過，黃金商品卻慘遭投資人拋售，使得近月價格都在低檔盤旋，金價因此從兩千美元以上高價位，目前也滑落13%左右。

根據韓國證券交易所(Korea Exchange)統計，上(4)日韓國市場一公克黃金價位為64320韓元約60美元，走跌0.8%。同時，與7月28日黃金每克創下80100韓元新高紀錄相比，更是跌近兩成。

黃金產品是市場主要避險金融商品之一，上半年金價受到新冠疫情大爆發，以及國際景氣普遍衰退影響，黃金頓時成為資金避風港，8月金價甚至一度衝破兩千美元大關，高達2075美元。不過近期受到疫苗開發順利，加上國際景氣陸續回春，黃金就慘遭市場拋棄，目前一盎司約在1800美元左右。

韓國股市屢創新高，4日也收在2700點歷史高點以上。外資登高一呼，韓國KOSPI指數被追捧外，韓元匯價也升破30個月紀錄。黃金商品很自然地就被市場冷落，金價走跌也使黃金基金收益率，更是跌到負數水平。根據韓國金融研調公司FnGuide最新數據，資產規模在10億韓元，約92萬美元以上的12檔韓國黃金基金，其3個月平均報酬率只有負10.87%。

(時報資訊)