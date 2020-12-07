因新冠肺炎大流行使加州的醫療系統量能吃緊，該州兩個人口最密集的地區，以及其農業糧倉將於周日夜間實施居家防疫令。

南加州周日將有超過2300萬人準備進入美國最嚴格的封鎖措施。加州是美國人口最多的州，近來其新冠肺炎確診數持續激增，已經達到歷來最高記錄。

由於醫院重症加護病房床位幾乎已滿，加州州長紐森（Gavin Newsom）上周三下令，將視區域疫情狀況實施分區限制措施。

南加州的居家令將於當地時間周日晚間11時59分生效，將要求酒吧、美髮與美甲店、紋身店、遊樂園、電影院及其他娛樂場所再度關閉，也將禁止餐廳提供室外用餐服務。

紐森更已放話，要對拒絕執行限制措施的地方政府扣留撥款。

此外，舊金山市市長布里德（London Breed）下令舊金山灣區（San Francisco Bay Area）將於周日晚間10時進入封鎖。

而位於舊金山灣區東部的聖華金郡（San Joaquin County）-加州受到疫情重創的農業區，亦將實施封鎖令，其公衛官員Maggie Park博士表示：「我們知道人們已經厭倦這些嚴格的措施，但是這些是我們對抗病毒唯一的武器」。聖華金人口約400萬。

周日加州的單日新增確診人數超過3萬人，再創疫情爆發以來的最高記錄。

根據路透社統計，上周五美國單日確診達22萬8,407人，再創新高，全美單日死亡病例達2,568人，累計死亡患者人數逼近27.9萬人。

截至上周五，美國染疫住院人數超過10萬人，較過去14日增加約22%，但較前14日的47%增幅放緩。

自12月初以來，美國每一天平均都有超過2,000人死於新冠肺炎，華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」（IHME）提出警告，儘管疫苖上市，美國到明年4月1日前累計染疫死亡人數恐將達到53.9萬人，約較目前死亡人數增加一倍。

(時報資訊)