黑狗被捕獸夾夾傷前腳，送醫救治。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組11月底才獲報，至高雄六龜諦願寺附近搶救1隻遭山豬吊（捕獸陷阱）扯爛腿傷重死亡的流浪犬，6日又接獲通報，在同一地點前後不到200公尺內，發現有2隻流浪犬，台灣動物緊急救援小組在現場先發現1隻左後腳還掛著捕獸夾的黃狗，獸醫師用吹箭麻醉後，發現牠的左前及左後腳掌都遭捕獸夾夾傷，其中，左後腳掌已被夾斷，白骨外露，傷勢十分嚴重；在距離不到200公尺處，又發現另一隻右前腳也遭捕獸夾夾傷的黑狗，所幸傷勢較輕。兩犬目前都已緊急安置在動物醫院搶救中。

附近民眾還告訴救援志工，多次在暗夜聽到淒厲的動物慘叫聲，「好像慘死的動物怨靈在怒吼」，直呼恐怖指數像極了電影「動物墳場」（Pet Sematary）。這是一部美國懸疑驚悚片，改編自恐怖大師史蒂芬·金（Stephen King）1983年出版的同名小說，劇情圍繞一家人搬到鄉間一處動物墳場旁所經歷的一連串怪事。未料，類似的故事竟在高雄上演。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，動保處與許多愛心志工多次到山區巡查並移除陷阱，但仍存在許多捕獸夾與山豬吊；呼籲加強宣導合併提高罰責，才能有效嚇阻並改善山區陷阱猖獗的問題。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台呼籲，使用任何陷阱傷害動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年有期徒刑及最高200萬元罰金，希望民眾踴躍檢舉。

(中時 )