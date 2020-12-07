協防新台幣匯率，壽險業只能出一隻手。金管會主委黃天牧7日上午受訪時二度提及壽險業國外投資占比已逾65％，「並不低了」。亦即暫時不可能再提高壽險業國外投資人上限或鬆綁國際板債券投資額度，但壽險業外幣保單額度仍有新台幣4兆元，協防新台幣，只有靠保戶愛買外幣保單。

新台幣兌美元匯率頻創新高，頻破央行防線，已達28.521元。日前央行總裁楊金龍與金管會主委黃天牧間相互往返的監理函件中，央行建議金管會可檢討壽險業國外投資上限45％的規定及外幣保單占準備金35％的限額，即壽險資金增加匯出，有助協防新台幣。

黃天牧在回應立委林德福時表示，與央行總裁經常討論相關政策，的確對此問題交換過意見。

黃天牧7日對此回應，保險業資金投資國外比率，在2018年金管會前主委顧立雄時就設定，加計國際板債券不得逾資金的65.25%，目前壽險國外投資已有65％多，雖然保險業投資國外可提升獲利及滿足資產配置需求，但過去這幾年來包括立委及社會各界的期待，希望保險資金能夠有一部分挹助國內產業的建設，這部分金管會會均衡思考。

黃天牧兩度強調目前65％多已不低了，不願鬆口要討論45％及國際板的投資限額，外幣保單亦還有以兆元為計的額度，似乎都不急。

(工商 )