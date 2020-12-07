Amazon Web Services（AWS）與全球智慧安全軟體及服務領導者BlackBerry宣佈達成一項為期多年的全球協議，共同開發和行銷BlackBerry的智慧汽車資料平台IVY。BlackBerry IVY是一個可擴展、與雲端連接的軟體平台，讓汽車製造商提供安全一致的方式讀取車輛感應器資料，將其標準化，並根據車輛在地和雲端的資料建立可執行的資料洞察建議。透過利用這些資訊，汽車製造商將有效創建高效能的車載服務，增強駕駛及搭乘體驗。

BlackBerry IVY解決了汽車行業關鍵資料的存取、收集和管理問題。現今汽車和貨車由來自不同供應商的數千種零件製造而成，每種車型均配備專屬硬體和軟體，當中包括越來越多的車輛感應器，以專門的格式產生資料。與這些資料互動需要特殊的技術，從車輛的子系統內部存取這些資料也相當困難，種種挑戰都令開發人員難以快速創新或更快推出新的解決方案。為了幫助汽車製造商克服這些困難，BlackBerry IVY將機器學習應用於資料，從而建立可預測的洞察及推論，使汽車製造商能提供高度個人化的駕駛及搭乘體驗，並依洞察行事。

BlackBerry IVY將支援多種汽車作業系統和多雲部署，確保對不同車型及品牌的相容性。平台基於BlackBerry QNX展現和標準化汽車資料的能力，以及AWS物聯網和機器學習等廣泛的雲端服務組合。

BlackBerry IVY將在汽車的預設系統中執行，透過雲端遠距系統管理和設置平台，使汽車製造商得以更深入的了解車輛資料、控制資料儲存權限及優化邊緣運算能力以加強資料處理的速度和效率。透過BlackBerry IVY的整合功能，汽車製造商能在與雲端連接車輛的整個生命週期中，為客戶提供新的功能和表現，開拓新收入來源，建立全新的車輛資料商業模式。

(工商 )