9-10月發票於上月25號開獎，也是今年度最後一次的發票開獎。由財政部的公開資料顯示這次發票僅開出10張千萬特別獎、16 張兩百萬特獎！其中有民眾只花了35元買茶飲就中千萬大獎，也有民眾在超商花42元買麵包就幸運成了千萬富翁！

每期開獎總有許多小額消費中大獎的案例，也讓小額消費更容易中千萬大獎的說法再次浮上檯面。究竟小額發票中獎率是不是真的比較高呢？數據會說話，發票存摺透過近半年的中獎發票資料彙整帶你一探真相！

從中獎的消費金額分佈來看，100-500元的消費比例其實是最高的，而百元以下的小額消費比例次之，而平均消費金額來看，中了千萬元的均消是751 元，200萬元、20萬元、4萬元到1萬元的獎都分別落在200多元，由此可見小額消費未必較容易中千萬大獎，也許只是小額消費中大獎的例子更容易被大家記在心上！

發票存摺也將近半年的中獎消費品項整理出來，排除消費最頻繁的中油加油發票、外送服務費，還有什麼樣的消費品項最常中獎呢？第一名就是消費最頻繁的超商拿鐵與茶葉蛋，第二名是10元麥香奶茶與紅茶，第三名則是阿Ｑ桶麵、貝納頌咖啡以及新感覺夾心麵包。

發票存摺獨有的「消費分析」功能可以讓使用者清楚看到自己在每一個店家累積的消費金額！趕快回去看看自己中獎的發票是不是真的都是小額消費，有沒有剛好買到上述容易中獎的品項呢？

(工商 )