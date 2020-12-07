敏成(4431)與美德醫-DR(9103)簽訂合作夥伴協議，雙方將陸續於台灣、菲律賓、美國及其他地區進行合作，包括設立生產工廠、參與各國政府因應疫情所建置的在地化供應鏈及PPE全球配銷業務。今日多頭拍手叫好，敏成漲幅在1.6%以上、美德醫漲幅在0.6%左右。

首先，敏成將於美德醫菲國工廠設立第一條熔噴產線，進行PPE生產流程的垂直整合，打造菲國在地化一條龍式的口罩產線，未來持續強強聯手搶攻國際市場，超前部署PPE產業的後疫情時代。

敏成表示，本次與美德醫在菲國的合作只是起步，後續仍將於台灣、美國或其他國家進行不同形式且持續性的戰略合作。敏成進一步指出，公司運營跟策略正式從疫情進入後疫情時代，熔噴不織布是口罩過濾層及防護裝備中有效過濾病毒之關鍵原料，身為台灣最大熔噴布的生產廠商，不僅在國內參與國家防疫任務供應台灣市場所需；在全球疫情仍然嚴峻，各國對防疫產品需求不減的情況下，敏成已建構PPE產業旗艦大隊，共同前進海外市場。

敏成及美德醫瞄準此趨勢，除各自將在北美設廠搶攻美國市場，現雙方簽署合作夥伴協議，未來將結合彼此優勢進行整合，共同建立防疫產業供應鏈。第一階段敏成於年底在美德醫菲律賓廠內著手設立熔噴產線，供應所需之口罩過濾層。此舉不但能確保產品品質、快速滿足當市場需求，並可減低供應斷鏈的風險，預計最快於明年第一季即可完工投產。

後疫情時期，高階型醫療口罩及相關個人防護裝備將成為全球民生必需品，關鍵原料熔噴布亦將逐步回歸市場機制。敏成及美德醫將憑藉雙方的優勢進行戰略合作，敏成投入上游高階熔噴布的研發及生產製造，美德醫則發揮在PPE產品的全球產銷能力，兩強攜手戰略合作共同提升國際經營的競爭力，此策略整合亦將增強彼此未來的成長動能。

(時報資訊)