Looks like James Harden was at the strip club last night



(IG: ced_1m | h/t @alec_sturm )



pic.twitter.com/rhtDwuxxE4 — NBA Central (@TheNBACentral) December 6, 2020

儘管火箭7日進行新球季首次團體訓練，「大鬍子」哈登卻不見蹤影，根據《紐約時報》資深記者史坦引述火箭新任總教練西拉斯說法，哈登缺席原因是遵守聯盟新冠防疫規定，事實上卻是因為跑到脫衣舞店，不戴口罩狂撒鈔票影片曝光了。

從《NBA Central》推特分享的影片當中可以清楚看到，哈登跟友人昨晚前往脫衣舞店狂歡，他不僅跟一堆人共處小空間，還沒戴上口罩狂撒鈔票炫富，簡直完全無視聯盟防疫規定，甚至他還被爆出前往亞特蘭大參加嘻哈歌手的生日派對。

或許是眼見「忍者龜」韋斯布魯克如願被交易到巫師，目前暫無交易可能的哈登，只好恢復往日「夜店小王子」風貌發洩，甚至他也在自己IG限時動態上面貼出一張尷尬苦笑的表情圖片，擺明就像跟外界嗆聲，他就是想要這麼玩又怎樣。

可是哈登如此誇張的發洩方式，簡直是在無視美國當前新冠疫情仍很嚴重的現況，也做出最差勁的公開示範，畢竟火箭目前內部仍陷一團混亂，也讓哈登對於新球季不願抱持樂觀且正面態度面對，但最可憐的還是剛被巫師交易過來的沃爾了。

(中時 )