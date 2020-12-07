網友半夜4點發文怒轟青山宮活動太吵，柯文哲都不管嗎？

昨（6日）是艋舺青山王遶境廟會最後一天，祭典活動更加熱鬧，信徒也幾乎將萬華擠的水洩不通，但活動一路延續到深夜，卻引發當地民眾的不滿，就有民眾凌晨4點被街上的煙火、鞭炮聲吵到睡不著，忍不住發文怒轟「柯文哲真的都不管管嗎？」

許多居住在萬華區的網友今日清晨在論壇上發文怒轟，表示青山王遶境活動一直持續到大半夜，鞭炮、煙火每20分鐘就放一輪，到底要人怎麼睡覺？痛批台北市政府都不用管一下嗎？同樣是宮廟活動，如果在新北肯定不會讓他們這麼囂張，更不用說新北的宮廟更多！而且往年的台北也不會這個樣子，半夜煙火噪音一直炸，台北市府今年這個責任一定跑不掉！

該文章引還許多被吵到睡不著的網友回文討論，表示「你看明天哪個議員敢出來罵柯p」、「我也覺得侯不會讓他們這麼囂張，畢竟是鴿子頭」、「議員也支持啦，誰不要票了」、「侯看到這種小混混應該超級不爽」、「吵到中山都能聽到，真的受不了」、「柯現在都4%了怎麼可能還敢得罪樁腳」、「對啊，新北宮廟更多，可是好像沒有這麼囂張的」。

還有網友表示，既然被吵到睡不著，只好換個想法，索性不睡了，打開外送平台卯起來狂點，沒點滿千元不停手，外面嗨家裡也跟著嗨！把其他網友逗樂了，笑回「與其抗議不如加入他們，你也一起去放鞭炮吧」、「看看青山宮多體貼，不讓你睡你就不會遲到了」、「睡個頭，起來嗨」、「幫QQ，這狀況誰睡的著」、「打不過就加入它」、「欸不是欸，外面亂成這樣你確定外送業者到的了你家？」

(中時新聞網)