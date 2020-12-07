台鐵瑞芳至猴硐段4日大規模走山，至今仍在搶修中，行政院長蘇貞昌7日早上8點半前往現場視察，慰勞工程人員。原預計8日恢復通車，因受天候地形狀況限制，施工數度遇上難關，改13日開放單線雙向通行。

據了解，蘇貞昌低調前往現場了解施工進度，在交通部長林佳龍陪同下，早上8點10分抵達，停留約30分鐘離開。10點半宜蘭工務段長李建勳將說明最新搶修進度。

(中時 )