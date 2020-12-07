蘇貞昌低調視察工程 林佳龍陪同停留30分鐘 09:542020/12/07 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌7日早上8點半前往現場視察，慰勞工程人員。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵瑞芳至猴硐段4日大規模走山，至今仍在搶修中，行政院長蘇貞昌7日早上8點半前往現場視察，慰勞工程人員。原預計8日恢復通車，因受天候地形狀況限制，施工數度遇上難關，改13日開放單線雙向通行。 據了解，蘇貞昌低調前往現場了解施工進度，在交通部長林佳龍陪同下，早上8點10分抵達，停留約30分鐘離開。10點半宜蘭工務段長李建勳將說明最新搶修進度。 猴硐瑞芳大規模走山 林佳龍：加速推動北宜高鐵 拜登就職 地方首長組團祝賀 (中時 ) #蘇貞昌 #台鐵 #林佳龍 #瑞芳 #猴硐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地質滲水鬆軟 台鐵承諾跳票 搶修困難 交長力拚13日通車 04:092020/12/07 焦點要聞 十大政治領袖調查 侯友宜穩居第一、鄭文燦、蔣萬安分占二、三名 09:172020/12/07 政治 拜登不簽貿易協定 台灣仍進口萊豬 林佳新怒：我們被白嫖了 11:182020/12/07 政治 中央公園開幕「3個第3」 林佳龍感恩陳水扁 17:242020/12/06 政治 台鐵怎麼了！落石軌歪撞到牛 員工好累 08:322020/12/07 生活 疏運通勤旅客 客運估開1537班次 04:092020/12/07 焦點要聞 豬肉出口 嘉縣肉品市場當國家隊 04:092020/12/07 地方新聞 返台沒見蘇貞昌 謝長廷曝：現談核食恐讓蘇院長更上不了台 10:342020/12/07 政治 生活熱門新聞 水果未必養生 醫點名：貪吃這些恐催器官老超快 - 生活 養了10年外甥女竟是小三 妻崩潰：肚裡還有尪的種 - 生活 變天！入冬首波冷氣團報到 專家曝極凍時間 - 生活 首次見面就上床 女友真實身分曝光工程師崩潰 - 生活 馬英九大啖麻豆美食 網猛吞口水卻嘆：明年不敢吃這些了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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