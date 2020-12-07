印度去年11月退出已談判完成的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，據《日本經濟新聞》引述報導，印度有意憑藉地理優勢，增加對非洲出口來取代東亞、東南亞市場。但印度產品相較於亞洲其他國家產品完全沒價格、品質優勢，陸在非洲又布局已久，如意算盤將踢鐵板。

總理莫迪(Narendra Modi)喊出「靠自己」(self-reliant)後，推出PLI(生產關聯激勵)計畫，並於今年內先後禁止200多款陸商所提供App(應用程式)，並在各個領域排除陸製產品，有觀點認為印度退出RCEP除要保護經不起競爭的第1產業，該協定被認為是中國主導也是原因之一。

印度政府盤算是2030年即將超越大陸、以15億人口成為全球最大市場，用內需可扶植起所有產業，自然有出口競爭力，從地理位置和航運來看，非洲不僅離印度近，也是有超過12億人口的龐大市場，足以成為出口目的地。印度汽車巨頭馬辛德拉(Mahindra & Mahindra)在內許多公司已經開始布局非洲戰略。

不過中國因要掌握能源、稀土等資源，早就在非洲布局，印度對非洲貿易額現有約600億美元，還不到中國超過2000億美元規模1/3，非洲多國政局動盪，要安定的國家除南非外，包括埃及、摩洛哥、阿爾及利亞等都屬伊斯蘭教國家，和印度宿敵巴基斯坦一樣，與印度關係較差，人口近2億的非洲最大國奈及利亞雖是基督教、伊斯蘭教約各半，但與中國過從甚密，也是世界上對大陸觀感最正面的國家之一，印度想打進非洲、甚至和大陸競爭，相當困難。

理想豐滿、現實骨感的另一面還在於印度產品相較於中、日、韓產品，特別是相對便宜、品質高的中國產品，完全沒有競爭力。開始鎖國後，印度不但在東南亞、東亞難以與RCEP成員國較量，連國內似乎也不買帳，陸製產品進口量反而上升，許多人、甚至包括政府機關也用VPN(虛擬私人往陸)繼續用被禁的App，不少被排除的進口產品反而漲價。

包括莫迪在內許多官員曾表示，大陸以官方補貼方式讓陸製產品有驚人的價格競爭力，印度的作法只是在對抗這些不公平，但關鍵似乎不只是價格。以10月中旬被禁止的進口空調為例，大陸海爾集團製品近期詢問度激增，不具名的當地店員表示：「雖然禁止進口空調對印度企業是利多，但如果產品品質不能提高，也不可能像其他亞洲產品暢銷。」

(中時新聞網)