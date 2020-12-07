政府打炒房，金管會12月將展開第一家銀行的專案金檢，3月底前要完成10家不動產授信前10大銀行的檢查，金管會主委黃天牧7日在財委會透露，除了專案金檢、一般金檢及逾放等控管外，「不排除會有下一波措施」。

黃天牧表示，這波專案金檢，不影響一般民眾購屋貸款，是針對餘屋貸款、土建融、豪宅與投資客，是從銀行授信風險角度，了解銀行貸款是否有控管風險，如豪宅及貸款成數等，是依央行信用管制措施，黃天牧表示，若央行若有新的規定，金管會監理與銀行授信都要與央行採取同一標準。

金管會對打炒房已祭出三措施，一是發函各銀行，先前不動產授信八大缺失，不要再犯，二是啟動專案金檢10家不動產授信主要銀行，三是看逾放比、不動產授信額度、存放比及備抵呆帳提存比率。

黃天牧表示，這次不只專案金檢，連動一般金檢也會將不動產授信列為重點，將依檢查結果，「若有重大缺失，絕對會處理」。

(工商 )