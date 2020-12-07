IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求暢旺、BT載板需求轉強及漲價效益顯現，2020年11月合併營收續「雙升」創25.63億元新高。美系外資看好第四季營收將季增7～9％、續創新高，第四季及全年營益率及獲利均可望同步躍進、挑戰近4年高點。

景碩11月30日股價觸及94.9元，創5年7個月高點，近日股價漲多修正、拉回84～88元區間盤整，今（7）日開高穩揚，最高上漲1.75％至87.4元，早盤維持逾1％漲幅。三大法人上周偏空操作，合計調節賣超達9011張。

景碩公布11月自結合併營收達25.63億元，較10月24.62億元成長4.11％、較去年同期20.55億元成長達24.72％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收245.75億元，較去年同期201.43億元成長達22％，續創同期新高。

美系外資先前出具報告，看好ABF載板5年內年複合成長率（CAGR）將達17％、天線封裝（AiP）市場規模可望成長達11倍，認為擁有完善BT載板客戶及技術基礎、並積極新增ABF載板產能的景碩，在市場供需吃緊狀況下，將成為掌握相關商機的最大受惠者。

美系外資預估，景碩第四季營收季增高個位數百分比、再創新高，毛利率及營益率回升至近4年高點，帶動稅後淨利倍數跳增、同步挑戰近4年新高。全年營收可望成長達2成、順利改寫新高，營益率及獲利可望同步轉虧為盈、自谷底反彈至近4年高點。

同時，美系外資看好景碩2020～2022年複合成長率將高達1.13倍，配合ABF載板及BT載板價格明年上半年均將喊漲，加上5G毫米波（mmWave）手機滲透率提升，將有助景碩淨利率持續提升，首度將景碩納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價135元。

(時報資訊)