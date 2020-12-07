銅箔基板廠—台光電(2383)受惠於蘋果iPhone新機銷售亮眼，且伺服器等產品出貨持續放量，11月合併營收回升至25.52億元，月增3.11%，台光電預估，第4季營收可望與第3季差不多，在客戶需求穩定下，台光電表示，明年第1季會比今年第1季好。

台光電深耕HDI高階製程及無鹵素環保材料，在站穩手機領域後，公司也將產品逐步擴大至車用材料、基礎建設網通類產品、高速低信號損失HPC及其他高階產品，新冠肺炎疫情加速新科技的普及，包括：5G手機、雲端伺服器、高頻高速運算、車用電子及電動車等需求高度成長，讓台光電擺脫第1季黃石廠封城衝擊後，前3季業績表現亮眼，第4季更在蘋果iPhone新機銷售亮眼下呈現淡季不淡。

台光電11月合併營收為25.52億元，月增3.11%，年成長14.13%，累計前11月合併營收為247.11億元，年成長9.2%。

隨著產品佈局發酵，台光電前3季合併毛利率上揚至26.23%，年增2.02個百分點，稅後盈餘為25.48億元，每股盈餘為8.4元；由於10月及11月合併營收已達50.27億元，台光電預估，第4季營收有機會與第3季差不多。

為因應客戶需求及應用市場持續成長，台光電董事會通過黃石廠產能擴增案。台光電預計在黃石廠再增加75萬張的月產能，擴產完成後，黃石廠的月產能將達到135萬張，而集團的月產能將達到430萬張，產能預計於2022年上半年陸續開出，台光電表示，明年第1季會比今年第1季好，隨著新產能開出，新5G產品出貨持續放量，預期2021年營運將持續成長。

(時報資訊)