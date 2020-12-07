《光電股》元太、Plastic Logic 合作全球首款軟性全彩電子紙技術

元太(8069)與軟性及非玻璃的電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic合作，發表全球首款採用E Ink先進彩色電子紙(ACeP)技術的軟性全彩電子紙。Plastic Logic領先的有機薄膜電晶體(Organic Thin Film Transistor，OTFT) 背板技術具備高解析度、輕薄、以及超低耗電的特性。與常規玻璃基板TFT背板相比，OTFT背板具備更好的堅固與輕薄的特性，因而適用於穿戴式裝置應用。

E Ink ACeP是全反射式的彩色電子紙顯示技術，透過帶色的粒子，實現全彩顯示效果，無需使用彩色濾光片(Color filter array，CFA)。目前E Ink ACeP顯示技術已導入於電子廣告看板應用。與Plastic Logic的合作可將E Ink ACeP顯示技術的應用範疇擴大，將全彩電子紙技術帶入需要輕薄與軟性兼具的顯示應用領域，如穿戴式裝置。

元太董事長李政昊表示，相較於傳統非晶矽薄膜電晶體（Amorphous Silicon Thin Film Transistors，a-Si TFT）與塑膠基板相比，透過Plastic Logic的先進OTFT背板技術，將提升電子紙顯示器的堅固性，藉此讓全彩電子紙顯示器可適用於穿戴式裝置的應用。

Plastic Logic執行長Tim Burne指出，Plastic Logic的軟性、非玻璃基板的顯示器是穿戴式技術開工程師的完美工具，因其具備輕薄的特性，讓顯示介面可與穿戴式裝置整合，如智慧首飾、智慧服飾。此外，全新的Iridis軟性彩色顯示器可讓客戶更快速的將新的彩色應用導入市場，並具備更好的成本效益，相關的開發評估套件將於今年年末上市，讓工程師可將IridisTM軟性彩色顯示器的應用導入於市場。

採用OTFT背板Iridis產品由Plastic Logic的合作夥伴，TENFlecs生產製造，展現Plastic Logic公司策略轉型為全外包供應商策略的重要里程碑。

(時報資訊)