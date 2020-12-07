金管會證期局表示，核准永豐金證券申報發行「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」，共發行6000萬單位，每單位發行價格5元，發行總額3億元。

證期局指出，「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人於買賣此指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。

(時報資訊)