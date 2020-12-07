美元指數在上周五幾乎無變化收在90.782，近兩年半的低點；歐元在上周五則爬升到1.2177美元，為2018年4月以來僅見。

英鎊在上周五觸及1.3540美元的兩年半高點後，回落到1.3415美元，幾乎沒什麼變動。投資人關注英國和歐盟本周舉行的談判，是否可以翻轉情勢。

先前在雙方陷入三個議題的爭議之時，英鎊曾跌到1.3360美元。英鎊目前在亞洲時段微跌。分析師指出，由於脫歐談判情勢翻轉很快，很容易到另一個結局，因此市場不敢輕易下注。

英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊登(Leyden)在上周六舉行電話會談後，下令談判代表重啟談判。而雙方預計在周一晚間再次舉行電話會談，希望屆時，在漁權、公平競爭和未來紛爭的解決，能將歧見縮到最少。

巴克萊分析師Kadota表示，無法預期談判如何舉行，但是除非談判出現重大裂痕，預計英鎊會獲得很好的支撐。

英國與歐盟代表在周日重新進行談判，跡象顯示，漁權問題有獲得進展。目前雙方代表希望在周一晚間能達成協議，漁權問題將近解決，剩下其餘兩項爭議。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)周一稍早將先對歐盟代表進行進展簡報。另脫歐衝擊最深的愛爾蘭，總理周日指出，預估達成協議的機率為一半，不宜過度樂觀。愛爾蘭希望英國脫歐後能遵守先前與歐盟的脫歐正式協議，但英國制定了內部市場法，欲蓋過脫歐協議。

(時報資訊)