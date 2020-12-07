亞系外資出具台股策略報告，認為QFII在科技上游的積極加碼，主要是著眼於其獲利的成長性可望持續到明年，在布局上首選的9檔個分別為：聯發科(2454)、台積電(2330)、大立光(3008)、廣達(2382)、智邦(2345)、元大金(2885)、億豐(8464)、美利達(9914)、中信金(2891)。

亞系外資認為明年科技股的企業獲利在上游和下游端會呈現較為均衡的狀態。今年台股企業獲利在14.8%，略低於韓國的21.7%，在亞太區仍居於領先地位；展望明年，在基期偏高下，企業獲利年增微降到13.9%，在亞太區表現就略為落後。明年亞太區企業獲利成長強勁，有8個地區超過3成，依次為馬來西亞、韓國、印度、菲律賓、香港、新加坡、印尼、泰國等，在大陸方面，明年企業獲利年增也會有19.9%。

今年台灣在亞太市場表現相當傑出，是少數GDP仍持正值的國家，但是穩定的基期下，使得明年GDP成長，無法呈現一個後疫情的大反彈，也就是即使維持成長，但不會像一些今年GDP為負值的國家，明年反彈的幅度會很明顯，預估明年台灣的GDP由今年的2.5%上升到4%。

今年股價表現較為沈寂的大立光(3008)11月營收52.4億元，月 2.06%，8個月以來新高，法人認為大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光連續4個月營收只能維持在50-52億元水準，面臨淡季營收下滑壓力大，明年第一季營收偏保守。儘管如此，亞系外資仍給大立光目標價4600元，給予「表現優於大盤」評等，著眼於鏡頭升級的周期循環。

(時報資訊)