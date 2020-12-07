前總統馬英九近期與美國前官員舉行視訊座談，與美國前官員談擔憂過去4年多來兩岸缺乏互信造成的緊張狀況，有人甚至擔心台灣內部的極端對立，可能會進一步弱化台灣。馬英九呼籲，台灣的兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢。

馬英九與美國前官員舉辦視訊座談，討論美國總統當選人拜登上台後的情勢。與談人士包括前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang），以及兩位前美國在臺協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）與薄瑞光（Raymond Burghardt），都曾在民主黨執政時的外交界服務過，熟稔台美陸關係。

馬英九說，在他8年任內合作愉快，與這些美國官員一起締造了台美陸30年來最好的關係。他們也都非常關心臺灣，更珍視過去曾經得來不易的和平與穩定。感謝他們在他任內的協助，這些台灣的老朋友，真誠關心台灣，也擔憂過去4年多來兩岸缺乏互信造成的緊張狀況，有人甚至擔心台灣內部的極端對立，可能會進一步弱化台灣，「我聽了之後都非常感動。」

他們肯定馬任內維持台美陸平衡的政策，他們告訴我們，拜登上任後，美國對台的承諾依舊堅實，他們深信拜登會重申對台灣的支持。然而，他們有人也坦言，川普執政時，對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美國與台灣的利益。

這些官員許多與即將出任國務卿的布林肯（Anthony Blinken）共事過，盛讚他處理台灣事務經驗豐富。也有人提及，歐巴馬政府時期，支持兩岸對話，以增加互信，降低緊張，任何階層的對話都很重要，他們深信拜登政府也會持續此一基調。也有人建議，美國應該鼓勵任何能找出方法、恢復兩岸對話的「創意」。

馬英九表示，他目前高度關注的三大問題，包括近年淪為「口惠實不至」的台美關係，快速惡化的兩岸關係，以及蔡英文主政下不斷倒退的民主，馬告訴他們蔡政府最近的舉措，包括以政治力關閉中天電視新聞台，以及未經任何民主程序，就宣布開放含萊克多巴胺（Ractopamine）的美國豬肉進口，都在國內引發了高度爭議，超過半數到近七成的民眾反對這些政策。

馬委託他們向拜登新政府建議，根據雷根政府對台的「六項保證」，美國雖然不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端；1972年的「上海公報」也支持兩岸以和平方式解決爭端，這是美國政府近50年來一貫的立場。最近蔡英文總統也清楚表示，她願意在尊嚴與對等的情況下與中共領導人坐下來談，共謀和平方案。

馬英九呼籲，台灣的兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢。因為如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊。而美國身為台灣長年重要的友邦，可以發揮關鍵力量，鼓勵兩岸重啟對話。

(中時 )