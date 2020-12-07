美國萊豬即將叩關，爭議還未平息，現又傳出核食可能解禁，駐日代表謝長廷近日返台已針對核食議題表態，並與政府高層談及此事。對此，行政院長蘇貞昌昨（6）日受訪表示，未與謝長廷討論也沒有碰面，事後謝長廷則稱，有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但「沒有見到行政院長」。

謝長廷4日在臉書寫下此行的待辦事項，其中包括「日本東北食品解禁與否」。他認為，國內目前還有萊豬的議題，感覺短期內還不會開放，恐怕要等到萊豬問題要告一段落，大家才會去討論福島的問題。

蘇貞昌跑行程時被記者問到，傳謝長廷已跟高層討論過核食，蘇則回沒有討論、也沒有碰面。6日下午，謝長廷已回到東京駐日代表處，他在臉書指出，先前接受媒體訪問時，可能部分沒有回答或較模糊的地方，因此特分幾點說明。

日本福島等5縣市食品是否解禁，引發關注。（示意圖／中時新聞網）

總統、行政院長對日本食品問題的態度，外傳明年3月開放是否為真？謝長廷表示，沒有聽說，若有這樣的決策他應該會知道，對於回台接觸的政治人物或政治評論者有不同看法，有人認為，美豬的事情告一段落再談日本食品進口，現在不宜，否則激化衝突，會讓蘇院長更上不了台，沒完沒了，但也有人認為可以移轉美豬焦點，分散壓力，且反對黨不知不覺自己打成反美又反日，對於長期來看，對執政也不是壞事。

不過，公民投票「禁止開放日本五縣食品」11月24日兩年屆滿，不僅台灣民眾關注，日本各界也會不斷詢問。謝長廷說，自己必須了解政府的方向，此行動機非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色，而這次回台有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但沒有見到行政院長。

此外，謝長廷重申，若不是核食、沒有輻射污染的食品，當然要開放，遵守自由貿易的國際規範對台灣發展很重要，也是政府責任，應參考歐盟美加的作法，而非大陸或反日國家的做法，若大陸比我們早解禁，似乎變得比我們更友日，更理性、更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興，而他也會很難過、很遺憾。

不解禁東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）？有沒有急迫性？謝長廷說，如果沒有科學依據的正當理由，繼續禁止日本東北食品進口，那台灣的貿易自由度會被質疑，加上日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。

大陸已加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定），台灣沒有，謝長廷表示，這對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變得很重要。日本任主席國期間只有1年，拖越久越影響我們的機會，未來國際變數很大，是為台灣發展著急。

(中時新聞網)