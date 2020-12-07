吳敦義BMW 被收走後 馬英九老車被換Audi 原因曝光

前總統馬英九所使用BMW 740因7年警備車使用期限屆滿，現改為Audi服勤。而這批Audi則為總統蔡英文第1任期所使用的車款，形成另類雙英交接。至於前副總統吳敦義，則是禮遇屆滿，使用的BMW 740的禮遇隨之結束。

據《風傳媒》報導，因車輛管理手冊規定，警備車使用期限為7年，因此馬英九所乘坐BMW 740已改為Audi服勤。至於吳敦義則是副總統禮遇屆滿，隨扈以及BMW 740都一併歸建回原本的單位。

綜合媒體報導，馬英九改用的這批Audi，是蔡英文第1任期時所使用的座車，小英520連任後，也隨之啟用新款座車，因此這批Audi座車便轉移給馬英九使用，《TVBS》戲稱，這是雙英2016年後出現的「另類交接」。

前國安局退役上校李天鐸今年5月接受《TVBS》新聞採訪曾時表示，馬英九原本使用BMW 740為2012年購入，已超過7年期限，而蔡英文2016年購入的Audi 將在2023年到期，為避免1年的空窗期，因此提前採購新一批Audi車款。

不過，馬英九在換新車時，就曾發生過一段插曲。前國安局長彭勝竹上任時，捨局長座車，改搭馬英九的BMW 740到總統府開會，直到府方告誡，才換回原配發的豐田車。

但該輛車也確實老舊了。據《自由時報》2019年11月報導，馬英九當時為國民黨立委賴士葆站台輔選，結束後要趕往下個選舉行程，沒想到搭乘BMW 740要離開時，車子突然無法發動，後來改搭隨扈警備使用的豐田汽車離開。

(中時新聞網)