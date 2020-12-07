越南一名人妻爆料，自己養了外甥女10多年，把她當親生女兒照顧，還帶到國外與她們一家人一起生活，結果外甥女長大後竟背著她與老公搞外遇，現在肚子裡還有老公的種，讓她崩潰。

綜合外媒報導，這名人妻與老公生了4個兒子，婚後幸福美滿，喜歡小孩子的她還將姊姊的7歲女兒視如己出，帶到澳洲一起生活，平常也不虧待她，自己兒子有什麼東西、外甥女也會有一份，也常在社群網站上分享全家人開心出遊的照片，過得很快樂。

誰知，養了10多年外甥女，長大後竟然還看上這名人妻的老公，不停勾引對方，最後還發生關係，產生了愛情，人妻全程被蒙在鼓裡，連外甥女懷孕的事情也是最後一個知道。

而這名人妻無法忍受自己老公與外甥女搞外遇，目前已經離婚，最後前夫與外甥女在一起，與肚子裡的孩子過著幸福快樂的生活，人妻因為吞不下去這口氣，決定公開外甥女淫亂的行徑，讓她嘗嘗被公審的滋味。對此，網友紛紛表示，「輩分超亂，到底該怎麼叫稱呼」、「年歲差這麼多，怎麼吃得下去」、「丈夫吃很開」、「妳丈夫也有責任吧，如果一個正常的男人，永遠不會有問題」。

(中時新聞網)