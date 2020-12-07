一名居住在龍潭地區67歲的姜姓老翁，在昨(6）日天氣濕冷的晚間，坐在輪椅上被民眾發現於車水馬龍的龍潭區中興路路旁，龍潭分局中興派出所接獲報案後，隨即趕往處理，到達現場時發現一名年邁老翁竟徬徨無助的獨自坐在輪椅上，經趨前關心老翁情形，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，疑有年邁失智情形，因當下是晚間且天氣寒冷，且老翁行動不便，員警只能先將老翁攙扶上車後，沿路詢問周邊路人及附近居民惟均沒有人認識，最後只能以巡邏車將該名老翁載回派出所查證身分，以確保其安全。

老翁到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱「我想回家！」中興派出所副所長曹培翔及警員陳裕霖2員，看到當下情景不禁鼻酸，因在這天氣濕冷的晚間，老翁竟獨自坐著輪椅在外受寒，另見老翁可能是因為體力耗盡，身體不停地顫抖。

副所長曹培翔見狀，隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，經以警用電腦人臉辨識系統比對確認老翁身分，因而找到家屬並將老翁平安帶返家。

經了解，曾姓老翁家僅住在附近3公里外，多年來經常就會自己滑著輪椅到附近巷弄閒逛散心，但約傍晚左右就會自動返家，但卻因年邁失智突然忘了返家的路，家屬正在住家附近焦急的找尋不著，原先準備要到派出所報案時，卻看到了警車慢慢駛入住家巷內，載著老翁平安地返回家中。

事後渠家屬表示，老翁因患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，從下午出門後遲未返家，看見老翁平安的返家，老翁又不斷的重複說著警方細心照料，不禁紅了眼眶，家屬非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )