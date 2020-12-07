新冠肺炎疫情期間，很多人無法出國，對到國外旅行的想望，還掀起「偽出國」風潮，旅行作家曹馥年分享「那些不美好的旅行」，引發很多共鳴，2014年她展開361天、7大洲的環球旅行，在難以出國的時期，回憶旅途即使有如災難大組合，現在看起來反而點點滴滴都是有感情的故事。

曹馥年說，不管出國或在台灣各地走走，旅行的原因最常來自失戀或是倦怠，即使現在沒辦法出國， 但要記得的是，旅行不會讓這些事情消失，回來之後還是要面對。

她多年來從旅行中寫下文字紀錄，發現旅行會帶來釋放的原因是，旅行過程只要想著如何生存，但生活往往比生存困難，旅行比較像是心境上的轉換，讓你有更大的空間去思考要如何面對。

「那些不美好的旅行」經歷，最初來自曹馥年在2014年展開的361天、7大洲的環球旅行，一個人獨自揹著背包上路，雖早有準備，卻陸續遭遇地震、火災、隨身包被偷、搶劫與生病等意外，經過時間沉澱後，發覺這些一開始覺得火大懊惱的故事，反而是後來旅行途中最津津樂道的記憶。

富宇建設維繫鄰里間的友善關係，邀請旅行作家曹馥年，舉辦「那些不美好的旅行」分享會，她說，也正因這些歷程，看見人性美好的一面，也發現「家」才是生命旅途中最大的支撐。

富宇建設協理周燕槿指出，「旅行，其實就是為了回家」，富宇希望每一個家，都是能讓人安心生活、承載幸福的地方，也許旅途中計畫趕不上變化，但沿路所見往往都是滋養生活的養分，讓我們在回來以後，能夠更珍惜生命中擁有的一切。

曹馥年也分享背包打包和收納技巧、登山穿搭、必備小物、常見的偷搶招數，還有來自埃及、印度等各種令人大開眼界的騙術與破解方式。

(中時 )