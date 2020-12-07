香港政府取消4名泛民主派議員資格，引發泛民派議員集體請辭。

路透社今（7）日引述3名消息人士指出，因應香港反對派議員資格被取消，美國準備制裁至多14名大陸官員，當中包含人大代表、共產黨員，制裁方式可能包含凍結資產及經濟制裁。

路透社引述3名消息人士報導，美國政府準備針對這些官員在香港反對派議員資格遭取消事件上的角色，對他們祭出制裁。路透社的3名消息人士中包含一名熟悉內情的美國官員。

川普政府在最後幾周的任期中持續施壓北京，報導指出，美國政府最快今日就會祭出制裁。

2名消息人士說，制裁對象最多達14人，包含中國人大代表、中共黨員，制裁措施可能涵蓋資產凍結、經濟制裁。

針對可能受到制裁的對象，匿名美國官員說，將有多人受到制裁；一名消息人士說香港官員、大陸官員都可能涵蓋其中。消息人士都未透露可能受到制裁的官員名字，不過消息人士也指出，制裁令可能延後到本周稍後才會宣布。

香港政府11月中旬宣布取消包括梁繼昌、郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋在內等4名泛民主派議員資格，引發後續泛民主派議員集體請辭。

對此，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）當時痛批「一國兩制」只淪為一塊「遮羞布」，預告美國將會進一步採取行動。

美國已在今年8月針對鎮壓香港民主運動及自由等問題制裁香港特首林鄭月娥及其他高官。11月，美國國務院、財政部再制裁包括陸港澳辦副主任鄧中華在內等4名官員，禁止他們前往美國，以及凍結他們在美國可能持有的資產。

(中時新聞網)