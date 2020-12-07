繼含萊克多巴胺美豬明年開放後，隨著反核食公投2年期效已過，開放福島附近5縣市核食爭議再上檯面，農委會主委陳吉仲今(7)日表示，目前只剩中國大陸跟台灣還未開放，強調「輻射食品絕對不會進來台灣」。

立法院經濟聯席會繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告。」

會前聯訪被問到我國近期研擬開放日本核食，是否是種「餵毒」行為？陳吉仲表示，日本食品的部分，針對2011年3月11日日本大地震，所有福島周遭的幾個縣市食品都已經開放或解除相關管制，除了中國大陸跟台灣還未開放。

過去幾年針對福島周遭42縣已開放的食品中，每項食品檢測都百分之百符合我國相關規定，幾乎等同是一個一個零輻射檢出的輸入，所以未來不管怎麼樣的情形「絕對不會有任何輻射的食品會進到台灣。」

另被問到是否是因為中國大陸可能有所動作才要開放？陳吉仲指出，這是非常專業的食品科學問題。至於什麼時候開放？陳吉仲說，這部分要問權責單位衛福部。

(中時 )