2020年受全球疫情籠罩影響，宅咖啡市場逆勢成長，其中尤以濾掛咖啡成長最為驚人，基於環保愛地球理念，台灣咖啡界黑馬：黑沃咖啡特別研發全球第一個使用環保材質的濾掛咖啡，希望帶動咖啡產業著重永續經營的風潮，讓綠色時尚走進濾掛咖啡市場。

HWC-ROASTERS黑沃咖啡成立於2016年，由一群對咖啡有極高熱忱的烘豆師與杯測師共同創立，從巴拿馬自有咖啡莊園、科技化專業烘豆工廠烘焙技術，一條龍的產業模式，以台中為起點，3年內全台超過40家門市，於2020年12月更正式進駐台中中友百貨，適逢黑沃四週年慶，黑沃特別發表，全球第一個使用環保材質的濾掛咖啡。

此系列選用Eco-friendly高密度纖維紙材及食品級薄膜，環保易分解、降低環境污染，除為消費者帶來不同的體驗，更達到生態永續的效益；特別的是在包括上更將日本浮世繪融入咖啡元素，期盼消費者在品嚐黑沃嚴選來自世界頂級莊園的5款藝伎咖啡時，徜徉在視覺與味覺的雙重饗宴，猶如觀看一場具深厚底蘊的藝術表演。

另，黑沃近期也結合全球前500大企業緯創及日本百年企業HARIO子公司HIROIA共同開發一台結合物聯網串聯AI智能手沖咖啡機及AI智能冷萃機，傳統咖啡以新穎科技化服務呈現，讓消費者有更多元化體驗。

(中時 )