南沙群島軍事化

雖然中方在南沙群島所建的設施引發聲索國警覺，但北京《艦船知識》雜誌指出，它們有大罩門，無論大小和地點都難以防禦。此外，島上的機場太小，難以發揮效用。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，雜誌分析警告，解放軍在南海擴建的這些人造島很容易遭受攻擊，而且在任何戰鬥任務中，都不太可能發揮太大效用。

自2015年以來，中方便吹沙造島，擴建南沙群島的島礁。據華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）說，解放軍還建了飛機跑道，以及其他軍事設施，並部署了如高射砲和近迫武器系統等裝備。而這些行動升高了像越南，還有菲律賓等南海聲索國的恐懼。它們擔心，中方藉由這些建設，可以攻擊戰機，或是擊落飛彈。

最新一期《艦船知識》雜誌的文章強調，這些人造島的罩門有4方面：1、它們和中國大陸的距離；2、規模小；3、機場容納量有限；4、可能遭多重路線攻擊。

(中時新聞網)