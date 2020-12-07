蘋果（Apple）近期可說是風波不斷，在宣布iPhone 11觸控螢幕維修方案後，又傳出更新iOS 14.2之後的耗電災情。有鑒於電池續航力是不少手機用戶最在意之處，也是最影響是常使用體驗的一點，這個災情在網路上引起了不少網友瘋狂抱怨。

近期在蘋果開發者論壇、網路論壇Reddit當中，都出現不少使用者抱怨，主訴原因大多是更新iOS 14.2之後，造成耗電嚴重。案例包含：不到30分鐘之內掉電50%、或是正常使用幾分鐘之內就掉電5%；也有使用者指出過去iPhone在8個小時的睡眠期間內只會掉電1~2%，但是升級到iOS 14.2之後，5~6個的睡眠時間內小時之內就會耗電超過5%。

不少iPhone使用者抱怨iOS 14.2耗電嚴重。(摘自蘋果開發者論壇)

除了較為明顯耗電更快之外，有部分使用者也指出在充電的時候手機溫度會變得更高。有時僅使用5W充電器，卻會像使用快充一樣充電充得很快。另外則是有部分使用者表示，在升級至iOS 14.2之後，出現更耗電的情況時，重新開機後電池續航力的時間會突然間增加。

根據上述使用者回報的情況，目前更新至iOS 14.2後手機更為耗電的情況出現在比較舊款的手機中，包含iPhone XS、iPhone 7、iPhone 6s以及第一代iPhone SE等等。此外也有運行iPasOS 14.2的2018年iPad Pro的電池續航力受到影響。目前推測更新後蘋果設備更為耗電，主要是因為iOS 14.2的緣故。

當前蘋果正在積極測試iOS 14.3，這一版本更新中加入了iPhone 12 Pro系列專屬的Appl ProRAW功能，可以保留拍照時的完整參數讓後製擁有更大的空間。但目前較難確定蘋果會在何時釋出iOS 14.3或其他iOS系統的正式版本來修復耗電問題。

(科技)