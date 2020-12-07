新光金(2888)旗下元富證券「2020生技投資實戰論壇」剛剛落幕，生技教母羅敏菁進行「從全球生技產業趨勢看台灣生技投資發展」專題演講，她指出，台灣純AI醫療公司尚未進入資本市場，投資人可留意電子業跨界生醫的個股，而2021年台灣新藥仍將值得期待，今年獲利佳將成為2021年高殖利率標的。

今年台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展。元富證券長期深耕生技醫療產業，為國內生技業進入資本市場的重要推手，此次受生策會邀請舉辦「2020生技投資實戰論壇」，吸引逾300位投資人至現場聆聽。

羅敏菁分析，COVID-19會與人類長存，人類也會有應對之道，AI將改造全球醫療樣貌，成為產業最大趨動力，但因AI覆蓋面龐大，且須電子物聯業協助，台灣純AI醫療公司尚未進入資本市場，投資人可留意電子業跨界生醫的個股，並點出台灣生醫產業完整、資本市場支持，台灣雖小但已表現得可圈可點，未來應與國際通路合作，積極授權國際。

她認為2021年台灣新藥仍將值得期待，其他生技股亦因今年獲利佳將成為2021年高殖利率標的。財經專家王倚隆分享生技股票市場的散戶投資人思維，從新藥類股市值激增推動生技類股整體市值破兆談起，介紹其對今年生技股的整體觀察，並以自身操作經驗輔以技術線型，告訴投資人在不同線型下如何具體因應。

元富證券長期鎖定醫療生技產業作為承銷業務重心，為國內首家設立創投並輔導最多生技公司上市櫃券商，元富承銷部進行公司價值及股權評價，提供各項IPO、SPO或擬訂併購策略，並參考元富投顧生醫研究報告及產業分析給予各項諮詢服務，成功協助更多業者順利募得資金進行研究及開發。

(時報資訊)